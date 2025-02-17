«Литнет»: 97% российских авторов включают тему любви в свои произведения

Из опрошенных писателей 65% считают, что любовь положительно влияет на их творчество

Фото: Реальное время

Платформа «Литнет» провела опрос среди российских авторов, чтобы выяснить, как любовь влияет на их творчество. В опросе участвовали более 1230 писателей, которые работают в 50 жанрах. Исследование проводилось с 7 по 10 февраля 2025 года. Результаты показали, что 97% авторов в той или иной степени затрагивают тему любви в своих произведениях. Из опрошенных писателей 65% считают, что любовь положительно влияет на их творчество. Еще 59% опрошенных сказали, что испытывают творческий подъем в моменты влюбленности. Однако 51% респондентов отметили, что сильные чувства иногда мешают им сосредоточиться на работе.

Авторы выделили классиков, наиболее ярко раскрывающих тему любви: Джейн Остен, Лев Толстой и Александр Пушкин. Среди современных авторов 73% заявили, что личный опыт отношений помогает им в творчестве. А также писатели считают, что женщины-авторы чаще обращаются к теме любви. Этой точки зрения придерживается 79% писательниц и 73% писателей.

Опрос выявил, что разные эмоции вдохновляют писателей разного пола. Женщин чаще вдохновляют заинтересованность (58%), любовь (53%) и радость (49%). Мужчины чаще вдохновляются восторгом (44%), интересом (40%) и уверенностью (38%). Еще 47% авторов отметили, что написали произведения под влиянием сильных романтических чувств. При этом 51% опрошенных считают, что интенсивные эмоции могут мешать творческому процессу. Только 30% авторов хотели бы написать о своем личном любовном опыте.

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Екатерина Петрова