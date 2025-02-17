«Просвещение» оспаривает в суде штраф ФАС за завышенные цены на учебники

Издательство требует признать решения и действия ФАС незаконными

Фото: Максим Платонов

Издательство «Просвещение» подало иск в арбитражный суд против Федеральной антимонопольной службы, пишет РБК. В базе арбитражных дел указано, что иск зарегистрирован 13 февраля. Издательство требует признать решения и действия ФАС незаконными. Поводом для разбирательства стало предписание ФАС от 30 января. Ведомство обязало «Просвещение» снизить цены на учебники по русскому языку, истории и биологии. Также издательство должно перечислить в бюджет 2 млрд 33 млн 636 тыс. 879 рублей.

ФАС возбудила антимонопольное дело в апреле 2024 года. Причиной стало поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Осенью 2023 года она заявила о росте цен на учебники «Просвещения» в 1,5 раза. По ее словам, в регионах отмечался дефицит учебной литературы. После проверки ФАС признала издательство монополистом на рынке учебников по русскому языку, истории и биологии. По мнению регулятора, компания установила завышенные цены. «Просвещение» с этим не согласно. В издательстве заявляют, что передали ФАС данные о ценообразовании. Они доказывают, что компания не нарушала антимонопольное законодательство.

Кроме того, издательство указывает, что удерживало цены в 2023–2024 годах. Представители компании объясняют, что стоимость печати выросла из-за удорожания бумаги, картона и красок. На учебники по истории России и всемирной истории для старших классов цены даже снизили на 20%.

Компания остается крупнейшим издателем учебников в России. В 2024 году «Просвещение» выпустило 131 млн экземпляров непериодических изданий, заняв первое место в рейтинге Российской книжной палаты. По количеству наименований (6,4 тыс.) компания уступила только «Эксмо-АСТ».

Выручка АО «Издательство «Просвещение» за 2023 год составила 47,8 млрд рублей, чистая прибыль — 27,5 млрд. У АО «Просвещение» выручка достигла 21,8 млрд, чистая прибыль — 21,9 млрд. До 2011 года «Просвещение» было государственным предприятием. Затем его выкупила издательская группа «Олма-пресс». Сделку оценивали в 2,25 млрд рублей. В 2013 году один из инвесторов получил более 20% акций, но в 2017 году продал свою долю. В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ, каждый с долей 25%.

По отчетности за 2023 год, среди акционеров числились ООО «Инвест ПРО», ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12», АО «УК «Молния» и ООО «Цифровые активы». Топ-менеджеры Сбербанка, ВЭБ.РФ и РФПИ входят в совет директоров компании.

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Екатерина Петрова