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Российская армия освободила населенный пункт Березовка в ДНР

13:01, 15.02.2025
Российская армия освободила населенный пункт Березовка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российская армия освободила населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики (ДНР), — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в ДНР российской армии удалось взять под контроль населенные пункты Зеленое Поле и Дачное.

Галия Гарифуллина

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