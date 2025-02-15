Российская армия освободила населенный пункт Березовка в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики (ДНР), — говорится в сообщении.
Напомним, вчера в ДНР российской армии удалось взять под контроль населенные пункты Зеленое Поле и Дачное.
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