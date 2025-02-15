Рустам Минниханов поручил синхронизировать «Наш двор» с дорожными службами и работами по капремонту

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение синхронизировать работы по программе «Наш двор» с дорожными службами и выполнением капремонта многоквартирных домов. Кроме того, он призвал соблюдать сроки своевременной подготовки к новому строительному сезону. Об этом татарстанский лидер заявил в ходе совещания в Доме правительства республики.

О важности синхронизации программ по благоустройству во время доклада сказала директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина. По ее словам, уже начали эту работу в Казани, а также Агрызском и Зеленодольском районах республики.

Остальные районы Зиннатуллина попросила включаться в процесс активнее. В частности, упомянула Нижнекамский район, где запланированы работы по замене сетей на 44 дворовых территориях.

Напомним, 10 февраля в Татарстане приступили к закупке оборудования для оснащения дворовых территорий. К 14 февраля от общего лимита программы набрано 80% инвентаря.



Галия Гарифуллина