Банк России опубликовал курс валют с 15 февраля
Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции по двум валютам.
Доллар снизился в цене на 0,72 рубля, евро подешевел на 0,03 рубля, цена юаня выросла на 0,03 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 90,31 рубля;
- евро — 94,89 рубля;
- юань — 12,37 рубля.
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