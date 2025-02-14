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Банк России опубликовал курс валют с 15 февраля

19:35, 14.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 15 февраля
Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 15 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции по двум валютам.

Доллар снизился в цене на 0,72 рубля, евро подешевел на 0,03 рубля, цена юаня выросла на 0,03 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 90,31 рубля;
  • евро — 94,89 рубля;
  • юань — 12,37 рубля.
Анастасия Фартыгина

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