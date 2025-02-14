«Исламский джихад» освободит российского гражданина Александра Труфанова 15 февраля

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» объявила о планах освободить российского гражданина Александра Труфанова 15 февраля. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале боевого крыла организации, группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»).

— В рамках соглашения [с Израилем] мы решили в субботу, 15 февраля, освободить заложника Александра Труфанова, — говорится в документе.

Ранее группировка распространила видео с Труфановым. Помимо него, в плену находятся Андрей Козлов и Александр Лобанов, удерживаемые в секторе Газа в качестве заложников.

В июне 2024 года Израиль выражал надежду на освобождение всех трех россиян.



Рената Валеева