Спецсчет оказался дырой: елабужское ТСЖ попыталось переложить ответственность за капремонт на «общий котел»

Фото: Максим Платонов

Госжилинспекция Татарстана оспорила в суде протокол общего собрания собственников дома №5 по улице Нечаева в Елабуге, где ТСЖ «Кама» пыталось отказаться от спецсчета для капремонта и перейти к финансированию через НО «Фонд ЖКХ».

Как сообщает пресс-служба ведомства, председатель ТСЖ «Кама» обратился в инспекцию с просьбой признать протокол общего собрания действительным, чтобы получить возможность провести капремонт за счет средств «Фонда ЖКХ».

Дом №5 по улице Нечаева ранее собирал взносы на специальном счете, владельцем которого являлось ТСЖ «Кама». Однако на нем оказалось 3,4 млн рублей вместо необходимых 6 млн. Для замены лифтов требовалась сумма, почти в два раза превышающая имеющуюся. В связи с этим собственники решили отказаться от спецсчета и присоединиться к «общему кошельку» регионального оператора.

Однако ведомство обжаловало протокол собрания в суде, который признал документ недействительным. В частности, было установлено, что решение о переходе к «общему кошельку» было принято в первый же день собрания, проходившего с 25 марта по 5 апреля 2024 года, что ставит под сомнение легитимность голосования.

Реальное время / realnoevremya.ru

Госжилинспекция напомнила, что средства, собранные на капитальный ремонт, могут быть потрачены только на полное обновление дома, а не на текущий ремонт, например покраску стен в подъездах.

Рената Валеева