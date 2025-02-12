Россияне увеличили расходы на книги

Расходы в книжных магазинах увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Мария Зверева

В начале 2025 года наблюдается заметный рост интереса россиян к книгам, пишет газета «Известия». Согласно анализу транзакций клиентов «Почта Банка», расходы в книжных магазинах увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика показывает, что количество покупок в книжных магазинах выросло на 7%, в то время как средний чек увеличился на 22%, достигнув 421 рубля. Женщины составляют большинство покупателей — 73% от общего числа. Эксперты связывают это с тем, что именно женщины чаще всего выбирают книги для семейного чтения и приобретают учебную литературу для детей.

Интересы российских читателей разнообразны. Помимо учебников и пособий для школьников, популярностью пользуются художественная литература, научно-популярные издания, а также журналы и календари.

Несмотря на прогнозируемое повышение цен на печатные книги в 2025 году на 7—10%, вызванное ростом стоимости полиграфических услуг и логистики, интерес к покупке книг не снижается. Эксперты книжной индустрии отмечают, что средняя стоимость книги в России по-прежнему остается в 2—2,5 раза ниже, чем в западных странах.

Издательства реагируют на изменения рынка гибкой политикой ценообразования и тиражирования. Например, некоторые крупные издательства планируют повысить цены в среднем на 7%, что приведет к увеличению средней стоимости книги с 460 до примерно 492 рублей. При этом издатели не ожидают значительного сокращения продаж, полагая, что спрос на книги останется стабильным.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова