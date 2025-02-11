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Мэр Магадана Юрий Гришан подал в отставку

10:57, 11.02.2025
Мэр Магадана Юрий Гришан подал в отставку
Фото: предоставлено мэрией Магадана

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, которое будет рассмотрено депутатами Магаданской городской Думы в среду. Это решение стало результатом критики, которой градоначальник подвергся в последние месяцы, сообщили в РИА «Новости».

В июне 2024 года депутаты оценили работу Гришана за 2023 год на «неудовлетворительно», указав на его неэффективные действия в решении проблемы бродячих собак и недостаточные усилия по благоустройству города и очистке его от снега. В ответ на критику Гришан утверждал, что депутаты преследуют личные интересы.

— Да, подал заявление об отставке. Что касается моих дальнейших планов, собираюсь сосредоточиться на усиленных хоккейных тренировках, — заявил Гришан в разговоре с журналистами.

Юрий Гришан занял пост мэра Магадана в 2013 году. В конце 2020 года он уже выражал желание уйти в отставку, однако тогда ему не удалось найти замену. При повторном конкурсе на должность мэра свыше 20 кандидатов, включая Гришана, подали свои заявки, после чего он был избран вновь.

Анастасия Фартыгина

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