Умер культовый американский писатель Том Роббинс

Том Роббинс скончался 9 февраля в возрасте 92 лет в своем доме в Ла Коннере, штат Вашингтон

Том Роббинс, чьи абсурдистские романы с элементами поп-философии покорили миллионы читателей в 1970-е годы, скончался 9 февраля в возрасте 92 лет в своем доме в Ла Коннере, штат Вашингтон. О его кончине сообщил сын Флитвуд, не уточняя причины смерти.

Имя Роббинса прочно ассоциируется с контркультурой 70-х, а его книги наряду с произведениями Карлоса Кастанеды, Ричарда Бротигана и Курта Воннегута украшали полки и прикроватные тумбочки поклонников эпохи хиппи. Его романы сочетали гротеск, философские отступления и критику социальных норм. Они стали идеальным чтением для тех, кто увлекался психоделическими экспериментами, музыкой Grateful Dead и медитацией.

Дебютный роман «Новый придорожный аттракцион» (1971) получил признание критиков, и хотя его продажи в твердом переплете были скромными, выпуск в мягкой обложке сделал книгу бестселлером, к моменту выхода второго романа Роббинса «Даже девушки-ковбои иногда грустят» (1976), который разошелся тиражом более 100 тыс. экземпляров. Его последующие произведения — «Джазовые духи» (1984), «Сонные глазки и пижама в лягушечку» (1994), «Свирепые калеки» (2000) — неизменно привлекали внимание читателей и попадали в списки бестселлеров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Литературный стиль Роббинса был уникален. Его книги отличались лихо закрученными сюжетами, но главную ценность представляли не истории, а язык — яркий, насыщенный ироничными метафорами и абсурдными образами. Он часами шлифовал каждую фразу, предпочитая писать от руки. Как он сам признавался, никогда не планировал сюжет заранее, предпочитая импровизацию. «Я не знаю, как писать романы», — говорил он в интервью 2006 года, подчеркивая, что каждый новый проект был для него путешествием в неизведанное.

Роббинс был убежденным сторонником экологии, феминизма и свободы самовыражения, хотя его и критиковали за «несерьезность». В ответ на это он замечал, что серьезность и юмор вовсе не взаимоисключающие понятия: «Жизнь — это сочетание священного и профанного, добра и зла, и пытаться их разделить — значит впасть в заблуждение».

Родился писатель 22 июля 1932 года в городе Блоуинг-Рок, штат Северная Каролина. В его семье были проповедники и полицейские, что, по его словам, предопределило его талант к сочинительству: «Копы — прирожденные лгуны, а священники проводят всю жизнь, рассказывая невероятные истории так, чтобы в них поверили». Еще в подростковом возрасте он объявил родителям, что хочет стать писателем, но под давлением отца поступил в Университет Вашингтона и Ли, чтобы изучать журналистику. Однако академическая среда его не привлекала, и после второго курса он бросил учебу, отправившись служить в ВВС США. После армии он работал журналистом в Richmond Times-Dispatch, но атмосфера сегрегации и запрет на публикацию фотографий чернокожих вынудили его уволиться. В поисках свободы он переехал в Сиэтл, где работал редактором и арт-критиком в The Seattle Times, а затем вел радиошоу «Заметки из подполья».

Хотя его книги пользовались огромным успехом, экранизации были провальными. Самый известный пример — фильм «Даже девушки-ковбои иногда грустят» (1993) Гаса Ван Сента, который критики назвали «тяжеловесным» и «неудачным». Сам Роббинс считал свои романы непригодными для экранизации.

Писатель трижды был женат, а в 1994 году женился в четвертый раз на экстрасенсе Алексе Д’Авалон. У него осталось трое сыновей — Флитвуд, Рип и Кёрк, а также внук.

Несмотря на возраст, Роббинс до конца оставался верен своему стилю и жизненной философии. «Снаружи моя жизнь может казаться хаотичной, — говорил он, — но внутри я чувствую себя монахом, который, балансируя на скачущей лошади, слизывает мороженое».

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Екатерина Петрова