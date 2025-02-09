Билл Гейтс выпустил мемуары

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс представил первую часть своих мемуаров под названием Source Code: My Beginnings

Сооснователь Microsoft и один из самых влиятельных предпринимателей в сфере технологий Билл Гейтс представил первую часть своих мемуаров под названием Source Code: My Beginnings. Книга охватывает детство Гейтса, школьные годы и ранний этап карьеры вплоть до основания Microsoft в 1975 году. Это первая из трех частей автобиографической трилогии, которая создавалась на протяжении десятилетия.

В книге Гейтс подробно рассказывает о своем детстве в Сиэтле, о родителях, которые, по его словам, обеспечили ему «идеальное сочетание поддержки и давления». Его мать, Мэри Гейтс, была влиятельной фигурой в общественной жизни, первой женщиной, которая возглавила United Way of America. Отец, известный юрист, был менее вовлечен в воспитание, но также сыграл важную роль в становлении будущего миллиардера.

Одной из ключевых тем мемуаров стала непростая юность Гейтса. Он рассказывает, что в детстве был крайне упрямым и конфликтным ребенком, отказываясь выполнять даже простые просьбы родителей. Он мог днями не разговаривать с ними и игнорировать домашние обязанности. В шестом классе он регулярно запирался в своей комнате, выходя только на учебу и обеды. В книге Гейтс предполагает, что сегодня ему могли бы поставить один из спектров аутизма из-за его одержимости проектами, трудностей в общении и нежелания соблюдать социальные нормы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Переломный момент произошел в школьные годы, когда он начал изучать программирование. Учеба в частной школе Lakeside предоставила ему доступ к редкой на тот момент технологии — телетайпу и времени за компьютером General Electric. Это позволило Гейтсу и его друзьям, включая будущего сооснователя Microsoft Пола Аллена, начать писать программное обеспечение еще в подростковом возрасте. Именно тогда, в 1968 году, Гейтс осознал свое призвание и начал работать с реальными заказчиками, создавая программы для компаний в Сиэтле.

Но не все в юности будущего миллиардера было связано с кодом. Гейтс описывает трагедию, которая сильно повлияла на его восприятие жизни. В старших классах его лучший друг, Кент Эванс, погиб, сорвавшись со скалы во время восхождения. «Это был независимый мыслитель, который любил проверять границы своих возможностей. Он был менее координирован, чем другие, но не боялся рисковать», — вспоминает Гейтс в книге. Это событие стало для него первым осознанием несправедливости судьбы и напомнило, насколько жизнь может быть непредсказуемой.

Помимо личных воспоминаний, мемуары содержат размышления Гейтса о современном мире технологий. Он говорит, что когда-то был уверен в безусловной пользе распространения информации, но теперь признает риски, связанные с этим. «Я думал, что больше информации всегда будет означать больше пользы», — пишет он. Однако рост социальных сетей и алгоритмов показал и темную сторону этой идеи.

Несмотря на свой оптимизм в отношении технологий, Гейтс скептически относится к криптовалютам, считая, что в них «нет никакой пользы». В то же время он продолжает активно инвестировать в искусственный интеллект, признавая, что у этой технологии есть и угрозы. «Теперь нам нужно беспокоиться о том, как ИИ могут использовать недобросовестные люди», — говорит он.

Книга Source Code: My Beginnings поднимает и вопросы неравенства. Гейтс отмечает, что обсуждение роли миллиардеров в обществе стало особенно актуальным в последние годы. Он поддерживает более прогрессивную систему налогообложения и оценивает, что если бы налоговая политика была справедливее, он заплатил бы около 40 млрд долларов налогов за свою жизнь, а не 14 млрд, как сейчас. В своих мемуарах Гейтс касается дискуссии о влиянии богатых людей на политику и общественные процессы, подчеркивая, что сам старается быть вне этих споров, но считает важным участвовать в решении глобальных проблем.

Книга Source Code: My Beginnings вышла в необычное время, когда технологические миллиардеры приобрели не только финансовую, но и политическую власть. В отличие от коллег по индустрии, таких как Илон Маск или Марк Цукерберг, Гейтс не стремится к открытому влиянию на общественные процессы, предпочитая оставаться в роли благотворителя. Он признает, что когда-то был «лицом агрессивного технологического капитализма», но сейчас его интересует, как технологии могут приносить пользу миру, а не просто доминировать на рынке.

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Екатерина Петрова