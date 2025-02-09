В Казани увеличили расходы на проведение конкурса «Лучший учитель года»

В этом году на это выделили почти 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани на организацию и проведение торжественного награждения победителей городского конкурса «Лучший учитель года» в 2025 году выделили 1,48 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Услуга должна быть оказана до 10 марта. Мероприятие должно пройти в концертном зале Казани, рядом с удобной транспортной развязкой. Зал для проведения должен быть площадью не менее 2000 кв.м и вмещать 500 человек.

Также исполнитель должен подготовить сценарий, обеспечить режиссирование мероприятия, организовать концертную программу и т.д.

Напомним, в 2024 году на проведение торжественного награждения победителей выделяли 1,1 млн рублей. Победителем стала компания, предложившая чуть больше миллиона рублей.

