Опровержение информации о должности ответчика к новости «Активы в Сочи и Porsche: прокурор Татарстана удвоил размер иска к мэру Бугульмы — до 121 млн рублей»

В 11:39 07.02.2025 в сетевом издании «Реальное время» была опубликована новость «Активы в Сочи и Porsche: прокурор Татарстана удвоил размер иска к мэру Бугульмы — до 121 млн рублей» по материалам заседания Высокогорского райсуда Татарстана, где рассматривались исковые требования к главе Бугульминского района и членам его семьи.

В новости должность ответчика была ошибочно указана как «бывший глава Бугульминского района». Редакция внесла изменения в новость уже после публикации, верная должность — «глава Бугульминского района Республики Татарстан».