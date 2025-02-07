«Совершил по глупости»: участник шоу «Ты супер!» получил два года колонии за кражу банковской карты

Приговор вынес Вахитовский райсуд Казани

Фото: Мария Зверева

Вахитовский райсуд Казани приговорил к двум годам колонии участника шоу «Ты супер!», певца Дэниэла Чижевского (настоящее имя — Даниил Зарипов). Его взяли под стражу в зале суда.

По версии обвинения, в апреле 2024 года Чижевский похитил банковскую карточку приятеля и прошелся с ней по барам, оплачивая спиртное и закуску. Вину в краже он признал. По его словом, произошла ошибка — он якобы перепутал карты, но друг уже обратился в полицию с заявлением.

Ущерб оценен в 5,6 тыс. рублей, певец его уже возместил. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к Чижевскому, и попросил прекратить уголовное дело за примирением сторон.

— Преступление совершил по глупости. Отдыхали на квартире, я взял не свою карту, [а друга], — рассказал Зарипов до судебного заседания. — Я потом приехал домой и сам же послал [друга] в полицию, сказал, что он потерял карту. Я был в таком состоянии, что даже не помнил, что взял его карту. И как только все это выяснилось, полиция меня задержала. Сразу возместил весь ущерб, потому что я этого сам не понял. Дело уже было заведено и обратного хода не было.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Обвинитель заявил, что Чижевский ранее был судим, работает поваром, женат и состоит на учете у психиатра. Он, с учетом предыдущих двух условных приговоров, которые были вынесены в 2023 году, просил приговорить его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

— Прошу вас не назначать мне реальное наказание. У меня сейчас полностью изменилась жизнь, — заявил Чижевский и извинился перед потерпевшим. — Мне самому за себя неприятно.

Защитник посчитал запрошенное наказание слишком суровым и напомнил еще раз, что ущерб возмещен. Он также попросил прекратить дело.

В итоге по текущей статье его приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

— По совокупности приговоров к назначенному Зарипову наказанию частично присоединить неотбытые наказания по приговорам от 24 и 28 августа 2023 года и окончательно назначить ему к отбытию два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила приговор судья.

Напомним, Чижевский принимал участие в шоу «Ты супер!» в 2017 году, где дошел до финала и выступил вместе с Филиппом Киркоровым. В 2023 году он стал известен тем, что женился на своей приемной матери Айсылу Чижевской.

Дарья Пинегина