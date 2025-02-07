Ректор КазГИКа стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

Фото: Динар Фатыхов

Ректор Казанского государственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор Роза Ахмадиева стала победителем четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве.

Ахмадиева, также являющаяся председателем экспертного совета при комитете Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и заслуженным деятелем науки Татарстана, была признана одним из 70 лучших лекторов страны, представляющих 37 регионов.

предоставлено Розой Ахмадиевой

В качестве победителя конкурса Роза Ахмадиева получила грант в размере 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента.



Рената Валеева