Ректор КазГИКа стала победителем Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»
Ректор Казанского государственного института культуры, доктор педагогических наук, профессор Роза Ахмадиева стала победителем четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве.
Ахмадиева, также являющаяся председателем экспертного совета при комитете Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и заслуженным деятелем науки Татарстана, была признана одним из 70 лучших лекторов страны, представляющих 37 регионов.
В качестве победителя конкурса Роза Ахмадиева получила грант в размере 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.