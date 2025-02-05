Казань и Бишкек укрепят сотрудничество в области благоустройства

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, на которой обсудили вопросы городского благоустройства. Делегация из столицы Кыргызстана прибыла в Казань для участия в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который пройдет с 6 по 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сотрудничество между Казанью и Бишкеком началось еще в 1998 году, когда города подписали соглашение об экономическом и социально-культурном взаимодействии. За 27 лет они реализовали множество совместных проектов в различных сферах.

Представители Бишкека активно участвовали в предыдущих мероприятиях, таких как «Казаныш»-2023, заседание круглого стола мэров в рамках Kazan Digital Week-2022 и международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» в 2021 году. Все из них проходили в столице Татарстана.

Кроме того, в феврале 2024 года в Казани планируется открытие генконсульства Кыргызстана, что также подчеркивает важность двусторонних отношений.

Форум «Казаныш» станет архитектурным продолжением саммита БРИКС и соберет почти 400 спикеров, среди которых четверть составят иностранные участники. В рамках мероприятия запланировано более 115 мероприятий в рамках тематической программы «Единство разнообразия».