«Рубин» сыграл вничью с «Сурханом» из Узбекистана на сборе в Турции

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с узбекистанским «Сурханом» со счетом 2:2 в контрольном матче в рамках второго сбора в Турции. Команда Рашида Рахимова впервые в 2025 году не смогла добиться победы.



В составе «Рубина» ворота соперника поразили Мирлинд Даку и Велдин Ходжа. У «Сурхана» голы забили Джахонгир Абдусаламов и Мухаммад-Али Абдурахмонов.

Казанцы проиграли первый тайм матча со счетом 0:2. Соперник воспользовался ошибками защитников казанской команды.

Следующий контрольный матч в Турции «Рубин» проведет 9 февраля с «Нефтчи» из Узбекистана. Ранее команда Рахимова обыграла македонскую «Стругу» (1:0) и московское «Торпедо» (2:0).

Зульфат Шафигуллин