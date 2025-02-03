В Набережных Челнах водитель Skoda погиб, врезавшись в столб
В Набережных Челнах произошла трагедия — 44-летний водитель автомобиля Skoda погиб в результате наезда на столб. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
Сообщается, что в результате ДТП водитель скончался в автомобиле скорой помощи, а пассажир получил травмы.
В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
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