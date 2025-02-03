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В Набережных Челнах водитель Skoda погиб, врезавшись в столб

19:59, 03.02.2025
В Набережных Челнах водитель Skoda погиб, врезавшись в столб
Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах произошла трагедия — 44-летний водитель автомобиля Skoda погиб в результате наезда на столб. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Сообщается, что в результате ДТП водитель скончался в автомобиле скорой помощи, а пассажир получил травмы.

В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Рената Валеева

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