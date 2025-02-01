Госдеп США подтвердил данные о гибели россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном
Госдеп США подтвердил данные о гибели россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном, сообщает посольство РФ в американской столице. Жертвами крушения стали фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская.
— Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская, — сказано в сообщении в телегарм-канале российского диппредставительства.
Напомним, что в ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана произошло столкновение гражданского самолета и военного вертолета. Вчера сообщалось, что на месте крушения спасатели обнаружили тела 40 погибших, а также фрагменты останков еще нескольких человек. Телеканал NBC Washington, ссылаясь на официальных лиц, сообщил, что идентифицированы тела трех военных, находившихся на борту вертолета. Личности погибших пока не раскрываются.
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