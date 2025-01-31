Завтра в Татарстане ожидается туман
Гидрометцентр Татарстан предупредил о возможном ухудшении погодных условий. Вечером 31 января, ночью и утром 1 февраля местами на территории республики, включая Казань, ожидается туман.
Отметим, в Татарстане был побит температурный рекорд для 30 января, сообщили в Гидрометцентре республики.
По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха достигла +1,3°С. Авиационная метеостанция Казань-Сокол зафиксировала еще более высокое значение — +1,5°С.
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