Мишустин назначил Алексея Буевича заместителем руководителя Росавиации

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Буевича замруководителя Росавиации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

В новой роли Буевич будет отвечать за развитие авиаперевозок и международное сотрудничество в области авиации.

Алексей Буевич, родившийся в 1976 году, имеет два высших образования, включая диплом Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации по специальности «организация перевозок и управление на воздушном транспорте».

Его карьера в авиационной отрасли началась в 1995 году с работы в Комиссии по регулированию воздушного движения (Росаэронавигация) Минтранса России.

С 1996 года он занимал различные должности в системе аэронавигации страны, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. В октябре 2020 года Буевич был назначен замом гендиректора и начальником Главного центра Единой системы организации воздушного движения России Госкорпорации по ОрВД.

Анастасия Фартыгина