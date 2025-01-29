Депутат Госдумы предложил запретить продажу чехлов для скрытия алкоголя

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий продажу приспособлений для маскировки алкогольной продукции и других товаров, продажа и употребление которых ограничены законом. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект направлен на борьбу с употреблением алкоголя несовершеннолетними и нарушением правил его потребления в общественных местах. Согласно документу, запрещается продажа «устройств и приспособлений, предназначенных для маскировки алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, а также иных веществ и напитков, продажа и употребление которых регулируется специальными законами».

Особое внимание в пояснительной записке уделяется распространению на маркетплейсах чехлов для банок с напитками, которые активно используются для сокрытия алкоголя и энергетиков.

— Квасить в общественных местах запрещено законом. Подростки умудряются так прятать алкоголь прямо в школе и выпивать во время урока. Учителя не видят, что там на задней парте за баночками, вроде как газировка, а там внутри — алкоголь. Чтобы такого не было, надо чехлы держать подальше от покупателей, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

Рената Валеева