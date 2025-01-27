В КНИТУ-КАИ поступило сообщение о минировании, проводится эвакуация

Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Сегодня поступило сообщение о минировании седьмого здания КНИТУ-КАИ, расположенного по адресу улица Большая Красная, 55.

— На место прибыли оперативные службы города. Решено эвакуировать людей из здания. Службой безопасности университета приняты все меры по обеспечению безопасности и порядка на случай угрозы реального минирования, — сообщил ректор университета Тимур Алибаев в своем телеграм-канале.

Руководство университета обращается к сотрудникам и студентам КНИТУ-КАИ с просьбой сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб.

Рената Валеева