СК объявил в розыск Моргенштерна* по делу о нарушении порядка деятельности иноагента

Фото: Максим Платонов

Следком объявил в розыск рэпера Моргенштерна*, в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в рамках предварительного следствия по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента) было принято решение об объявлении Моргенштерна* в федеральный и межгосударственный розыск.

Адвокат музыканта Сергей Жорин не подтвердил и не опроверг информацию об объявлении в розыск. Он заявил агентству, что следствие не имело оснований для розыска, поскольку его подзащитный не скрывается и неоднократно сообщал о своем нахождении на лечении.

Ранее Следком предъявил рэперу обвинение, о сути которого были уведомлены его защитники. Сам музыкант покинул Россию более трех лет назад. Вменяемая ему статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.