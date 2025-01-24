В США представили резолюцию о переизбрании Трампа на третий срок

Члены Палаты представителей США представили резолюцию, которая могла бы позволить бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на третий срок. Об этом сообщили в ТАСС.

Инициатива, предложенная республиканцем Энди Оглзом из Теннесси, подразумевает внесение изменений в Конституцию, которые позволили бы президенту, занимавшему пост менее двух последовательных сроков, вновь выставить свою кандидатуру.

Если резолюция будет принята, Трамп сможет участвовать в выборах 2028 года, поскольку он не смог переизбраться на второй срок в 2020 году. Однако инициатива также лишит возможности переизбрания экс-президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, которые уже занимали пост президента два срока подряд.

Несмотря на интерес к этой резолюции, эксперты отмечают, что ее принятие маловероятно, так как для внесения изменений в Конституцию необходимы одобрение двух третей законодателей в обеих палатах Конгресса и ратификация 38 штатами.

Накануне Трамп подписал указ о рассекречивании материалов, связанных с убийствами бывшего президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и правозащитника Мартина Лютера Кинга, подчеркнув, что это «отвечает общественным интересам».



Анастасия Фартыгина