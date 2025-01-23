Линейку джемов «Махеевъ» пополнили тропические фрукты

Яркий микс из ананаса, маракуйи, киви, манго и персика будет доступен с марта в большинстве крупнейших торговых сетей по всей России

Фото: Реальное время

В ассортименте джемов «Махеевъ» появился новый вкус — «Тропические фрукты». Яркий микс из ананаса, маракуйи, киви, манго и персика будет доступен с марта в большинстве крупнейших торговых сетей по всей России. Он дополнит уже существующий ассортимент джемов, который насчитывает более десятка вкусов, и, как ожидают эксперты, станет подходящим дополнением к десертам, завтракам и домашней выпечке.

Как и остальные джемы «Махеевъ», новинка производится из отборных фруктов. В ней, благодаря особой технике обработки, сохранен максимум витаминов и биологически активных веществ. В джеме есть кусочки тропических фруктов и не содержится вредных добавок. Продукт расфасован в удобные дой-паки весом в 300 граммов.

В линейке джемов «Махеевъ» регулярно появляются новые вкусы, производитель постоянно ведет мониторинг потребностей рынка. По данным исследований, в последние годы наблюдается заметный рост интереса потребителей к экзотическим оттенкам во вкусовой палитре. Например, аналитическое агентство Nielsen сообщает, что интерес россиян к экзотическим вкусам вырос за год почти на 17%. Отдел разработки новых продуктов АО «Эссен Продакшн АГ» внимательно считывает эти сигналы и удовлетворяет потребности своих покупателей.

Николай Орлов, коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ», комментирует:

— ТМ «Махеевъ» занимает существенную долю российского рынка джемов и конфитюров, по данным нашей аналитической службы. Думаем, это обусловлено высоким качеством нашей продукции и грамотной дистрибуцией. Усилия по отбору высококачественных ягод, фруктов и плодов, особая техника их обработки, постоянный поиск новых ярких вкусов — все это приносит хорошие результаты. Джем «Тропические фрукты» мы подготовили специально к весеннему сезону и в преддверии Масленицы — надеемся, что наши потребители его оценят.

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