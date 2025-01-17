Продажи европейского премиума в России выросли, несмотря на санкции

Фото: Максим Платонов

Несмотря на прекращение официальных поставок европейских автомобилей премиум-класса в Россию и использование схемы параллельного импорта, продажи этих марок в 2024 году заметно выросли. Об этом сообщают «Известия».

Продажи автомобилей BMW и Lamborghini увеличились примерно на треть, хотя их количественные показатели значительно различаются. В 2024 году в России было продано 11 755 новых BMW и 150 Lamborghini.

Также наблюдается рост продаж у других премиальных европейских брендов: Porsche прибавил 15,6% (более двух тысяч проданных автомобилей), а Bentley — 20% (175 автомобилей). Лидером по темпам роста стал Rolls-Royce, продажи которого выросли на 75%, достигнув 150 автомобилей, столько же, сколько и у Lamborghini. Mercedes-Benz показал незначительный рост, менее 2%, с продажами не более 7 тысяч экземпляров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди наиболее популярных моделей из Европы лидируют кроссоверы. У BMW — это X5 и X7 (совокупно почти пять тысяч проданных автомобилей), у Mercedes-Benz — GLS и G-класс (почти три тысячи машин), а у Porsche более половины продаж приходится на Cayenne. Кроме того, в России в 2024 году было продано 425 экземпляров Cadillac Escalade.

В Татарстане продажи выросли на 180% — с 5 до 18 автомобилей за 11 месяцев. Лидером продаж в регионе стала марка Bentley, а наиболее популярной моделью — Bentley Bentayga.



Рената Валеева