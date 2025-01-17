В Татарстане организуют 100 мест для купания на Крещение

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии Крещения Господня в Татарстане будет организовано 100 мест для купания, расположенных в 37 муниципальных образованиях республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Места для крещенских купаний будут организованы на реках, озерах, прудах и родниках с глубиной до 1,5 метра. В общей сложности подготовлено:

20 мест на реках;

26 мест на озерах и прудах;

54 купели на родниках (с глубиной до 1,5 метра).

Кроме того, в пяти муниципальных образованиях — Арском, Бавлинском, Дрожжановском, Пестречинском районах и в городе Казани — будут организованы 10 мест для омовений и обливаний в чанах глубиной до метра. Эти места не включены в общий список мест купания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

График работы мест для крещенских купаний:

в ночь с 18 на 19 января будут действовать 58 мест (в 26 муниципальных образованиях);

19 января — 49 мест (в 25 муниципальных образованиях);

20 января — 5 мест (в 2 муниципальных образованиях);

21 января — 3 места (в 2 муниципальных образованиях, в Зеленодольском и Чистопольском районах).

МЧС по Татарстану также напоминает основные правила купания в иордани:

окунаться (купаться) следует в специально оборудованных купелях (прорубях) у берега, под присмотром спасателей;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;

к проруби следует подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Рекомендуется использовать ботинки или шерстяные носки.

Рената Валеева