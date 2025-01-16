Скончался Дэвид Линч — американский кинорежиссер и создатель «Твин Пикс»

Дэвид Линч, культовый режиссер и сценарист, известный своими мрачными и сюрреалистическими работами, такими как «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и сериал «Твин Пикс», а также «Дюна», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили Variety.

В 2024 году Линч сообщил о своей болезни — эмфиземе, вызванной многолетним курением, и признался, что не сможет продолжать свою карьеру в кино. Его семья объявила о смерти режиссера через пост в соцсетях, уточнив, что его уход оставил огромную пустоту в мире. Они вспомнили его слова: «Смотри на пончик, а не на дыру».

Линч стал знаковой фигурой в киноиндустрии благодаря стилю, который сочетает элементы ужасов, нуара и классического европейского сюрреализма. Его работы, такие как «Сияние», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв», вдохновляли множество режиссеров и зрителей.

Анастасия Фартыгина