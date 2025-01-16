Вильфанд: последнее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что последние десять лет, начиная с 2015 года, стали самыми теплыми за весь период наблюдений. По его словам, каждый год этот период был теплее предыдущего, что подтверждает тревожные тенденции глобального потепления, отмечает ТАСС.

— Каждый год становится теплее, чем предшествующий, начиная с 1850 года. Интересный факт: 22 июля этого года среднесуточная температура на планете достигла рекордного максимума — 17,16 градуса, — отметил Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что скорость повышения температуры составила 0,2 градуса за десятилетие, при этом наибольший вклад в потепление вносят тропические и экваториальные широты. Вильфанд также сообщил о тревожной ситуации в 2024 году, когда было зафиксировано максимальное количество дней с экстремальным «тепловым стрессом», который негативно сказывается на здоровье и самочувствии населения.

— Прошедший год стал самым теплым на Земле, и такая тенденция вызывает серьезные опасения, — добавил метеоролог.

Напомним, что в Казани был зафиксирован температурный рекорд. Максимальная температура воздуха на автоматической метеостанции «Казань-Сокол» достигла 2,6 градуса.

Рената Валеева