Пензенский облсуд освободил от наказания казанца по делу о «политическом» переломе челюсти сыну судьи

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Пензе огласили решение по скандальному уголовному делу о нападении в Казани на сына зампреда Шестого КСОЮ Дамила Габуллина. Жалобы потерпевшей стороны облсуд отклонил и постановил — освободить осужденного торговца рынка «Привоз» Хыяла Бадалова от наказания в связи с истечением срока давности.

«Планируем обжаловать это определение», — сообщила «Реальному времени» адвокат потерпевшего Наталья Фарукшина. Напомним, ранее именно по ее ходатайству было принято решение о переносе апелляционного процесса за пределы Татарстана и юрисдикции Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Участие в сегодняшнем заседании принимали и Бадалов, и Габдуллин-младший, и их защитники. Облсуд удовлетворил представление прокуратуры Ново-Савиновского района Казани об освобождении осужденного от дополнительного наказания в виде запрета на ночные прогулки, после чего констатировал — по новой квалификации обвинения истек двухлетний срок давности, и применил эту норму, освободив Бадалова от наказания.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в декабре 2022-го у казанского бара-ресторана «Мед» сын судьи, студент Дамил Габдуллин, получил перелом челюсти. Под суд за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений отправили торговца рынка «Привоз» Хыяла Бадалова. Однако в прениях прокурор Ново-Савиновского суда Казани отказался от признака о хулиганстве, предложил квалифицировать действия обвиняемого с части 2 на часть 1 статьи 112 УК РФ и наказать его 1 годом ограничения свободы.

В июле 2024-го Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил Бадалова к 2 годам ограничения свободы, с установлением запретов в виде выхода из дома по ночам, смены места жительства и выезда из Казани без согласия органов ФСИН. Приговор обжаловали прокурор и потерпевшая сторона, однако пока дело ходило между инстанциями вышел срок давности по ч. 1 ст. 112 УК.

Согласно приговору, преступление было совершено под утро 25 декабря 2022 года у казанского бара-ресторана «Мед» на улице Чистопольской, причем на получивших распространение видеозаписях хорошо видно — Бадалов сначала бьет по лицу двух парней, которые падают, а потом начинает жестоко пинать ногами и к нему присоединяется приятель — работник барбершопа Гисмат Бадиров, как позже установило следствие.

В результате нападения первый из пострадавших Артем Новоселов получил закрытый перелом голени, второй — открытый перелом челюсти. Этим вторым был Дамил Габдуллин, сын зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радика Габдуллина, ранее занимавшего пост председателя Советского суда Казани. Поскольку на тот момент Габдуллин-старший претендовал на пост председателя Верховного суда Татарстана, его противники использовали историю у бара, как выяснилось позже, для необоснованных обвинений. Сына объявили инициатором конфликта, отца обвинили в давлении на силовиков.

Де-факто в ходе предварительного и судебного следствия никаких доказательств противоправных действий со стороны Габдуллина-младшего получено не было. Показания против его приятеля Новоселова, который якобы в туалете заведения «Мед» оскорбил Бадалова по национальному признаку, озвучивал лишь сам Бадалов и двое приятелей — с его слов. При этом оба на предварительном следствии утверждали — очевидцами предполагаемого конфликта в помещении бара не были.

Тем не менее подключившийся к делу на финише прокурор района Антон Чураков в прениях называл конфликт Новоселова с Бадаловым в баре доказанным и отмечал, что на улице друг детства Габдуллина позволил себе нелестное высказывание в адрес девушек, с которыми на тот момент стоял торговец рынка, и нецензурную брань. При этом нападение Бадалова не только на предполагаемого обидчика — Новоселова, но и на Габдуллина прокурор объяснил возникшими личными неприязненными отношениями, поверив версии адвоката подсудимого — якобы его клиент начал бить, опасаясь встречного нападения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«На видео отчетливо видно: мой доверитель стоит, смотрит в телефон — версия, что он вызывал такси и смотрел приложение, подтвердилась на 100%, ни слова не говорит в адрес Бадалова и получает удар», — обращала внимание адвокат потерпевшего.

Защитник подсудимого Александр Кириллов в свою очередь ставил под сомнение сам факт причинения вреда здоровью средней тяжести, ссылаясь на неправомочность проведенной экспертизы и ошибки следствия. При этом оспаривать приговор Бадалову он не стал.