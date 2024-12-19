Владимир Путин заявил о готовности встречи с Трампом

Владимир Путин отметил, что он всегда открыт для общения или встречи с Дональдом Трампом. Однако пока не знает, когда это произойдет. В ходе прямой линии он также выразил несогласие с мнением американского журналиста о том, что Россия на этой встрече «будет в ослабленном состоянии».

— Я не знаю, когда мы встретимся с Трампом, мы с ним не разговаривали более 4 лет. Я готов к этой встрече в любое время, если он захочет этого. Тем людям, которые платят вам зарплату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения и полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становится по-настоящему суверенной страной. Мы уже мало от кого зависим и в состоянии уверенно держаться на ногах, — заявил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина