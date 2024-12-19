Путин сообщил, что еще не встречался с Асадом после его приезда в Москву

Во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что еще не встречался с Башаром Асадом после его приезда в Москву, но намерен обсудить с ним вопросы в ближайшее время.

Он сомневается, что Асад имеет информацию о пропавшем в Сирии 12 лет назад американском журналисте, но пообещал поднять этот вопрос.

— Мы достигли своей цели в Сирии, не допустили создания исламского халифата, там пришли к власти не террористы, — заявил Путин.

8 декабря российский МИД сообщил что президент Сирии Башар Асад вместе с членами своей семьи прибыл в Москву.



Анастасия Фартыгина