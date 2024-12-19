«Белые ночи» Федора Достоевского «взорвали» британский TikTok

По данным британских издательств, в 2024 году издание «Белых ночей» от Penguin Classics стало четвертым по продажам среди переводной литературы

Газета The Guardian пишет, что классика русской литературы неожиданно стала хитом среди пользователей TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной на территории экстремистской, деятельность запрещена). Новелла Достоевского «Белые ночи», опубликованная в 1848 году, — это история о любви, одиночестве и мечтательности. Неожиданно для многих это произведение обрело вторую жизнь благодаря миллионам постов, цитат и видеороликов, собравших сотни тысяч просмотров.

По данным британских издательств, в 2024 году издание «Белых ночей» от Penguin Classics стало четвертым по продажам среди переводной литературы в Великобритании. Книжные продавцы отмечают, что такой спрос — редкость для русской классики. «У нас есть сотрудник с 25-летним стажем, и он говорит, что раньше мы продавали эти книги поштучно. Но за последние два года спрос заметно вырос», — говорит один из книготорговцев.

Причины популярности «Белых ночей» в соцсетях связаны как с содержанием, так и с удобством формата. Новелла насчитывает чуть больше 80 страниц, что делает ее доступным выбором для начинающих читателей русской классики. На платформах вроде TikTok короткие книги пользуются особой популярностью, так как позволяют легко достичь поставленных целей по количеству прочитанных книг за год. Кроме того, эта новелла привлекает читателей своей романтической и одновременно трагической атмосферой.

Сюжет книги повествует о безымянном молодом человеке, который случайно встречает Настеньку на улицах Санкт-Петербурга. Оба героя страдают от одиночества и тоски: он мечтает о любви, она — о возвращении возлюбленного, который обещал написать ей из Москвы, но не сделал этого. Их короткое знакомство перерастает в эмоциональную близость, которая, однако, заканчивается, когда Настенька воссоединяется со своим возлюбленным, оставив героя в еще большей тоске.

Эксперты отмечают, что история привлекает современного читателя своей универсальностью. Многие пользователи соцсетей, которые сталкиваются с чувством одиночества и стремлением к романтизации жизни, видят в героях «Белых ночей» отражение своих переживаний. Понятие «синдром главного героя» — тенденция воспринимать свою жизнь как сюжет художественного произведения — стало особенно актуальным в эпоху социальных медиа, и Достоевский идеально попадает в эту волну.

Многие читатели впервые обращаются к «Белым ночам», ожидая легкой романтической истории, но обнаруживают нечто гораздо более глубокое — исследование человеческой изоляции и тоски. Один из пользователей соцсетей отметил, что книга затрагивает «поиски смысла и связи после долгого периода отчуждения». Это делает произведение особенно близким в постпандемийную эпоху. Эксперты также связывают популярность новеллы с разочарованием молодых людей в приложениях для знакомств и их стремлением к более аутентичным способам взаимодействия.

Реальное время / realnoevremya.ru

Социальные сети добавили произведению визуального измерения: пользователи соцсетей активно публикуют кадры книги на фоне чашек кофе, плейлисты с Чайковским и Шостаковичем, а также цитаты, которые идеально передают настроение произведения. «Все хотят по-настоящему влюбиться, а потом читают «Белые ночи» и понимают, что мечты о любви тоже могут разбить сердце», — гласит один из популярных постов.

Хотя остается неясным, приведет ли эта волна популярности к более широкому интересу к другим произведениям Достоевского, уже сейчас можно сказать, что «Белые ночи» заняли свое место среди культовых книг BookTok.

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Екатерина Петрова