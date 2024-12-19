«Рост цен в России обусловлен урожаем, мировыми ценами и санкциями», — сообщил президент России

Фото: Максим Платонов

Увеличение цен в стране связано с несколькими факторами, включая урожай, мировые цены и экономические санкции. Об этом сообщил президент России на прямой линии.

Он охарактеризовал рост цен как негативное явление, но выразил надежду на то, что власти смогут справиться с этой проблемой. Путин подчеркнул важность комплексного подхода к решению экономических вопросов, чтобы минимизировать влияние внешних факторов на внутреннюю экономику.

— Рост цен — вещь плохая, но в целом, надеюсь, мы можем справиться. Каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока. Его не хватает для того, чтобы производить масло, поэтому происходит рост цен на масло на 33-34%, может, где-то и больше. Здесь, конечно, нужно просто работать в отраслевом смысле, — добавил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина