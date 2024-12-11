В Госдуму внесут проект о получении видеосервисами прокатных удостоверений

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В Госдуму планируют внести законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений. Об этом сообщают «Ведомости».



Как сообщил один из источников издания, в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» могут быть внесены изменения, которые позволят получать удостоверения не только для оригинального контента видеосервисов, но и для всей библиотеки платформ, включая лицензионные сериалы и фильмы.

В настоящее время в законе нет специальных требований о необходимости наличия прокатного удостоверения для фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.



Дарья Пузикова