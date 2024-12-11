Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон завершает рабочий сезон
С завтрашнего дня переправа Аракчино — Верхний Услон прекращает работу. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— К сожалению, вынуждены сообщить, что с завтрашнего дня переправа Аракчино — Верхний Услон не работает. Сегодня работаем последний день. Ждем ледовую переправу, — говорится в сообщении.
Ранее, в связи с хорошими погодными условиями, работу переправы продлили до 8—10 декабря. Рабочий период могли увеличить в случае отсутствия льда на Волге. Изначальная ориентировочная дата закрытия сезона — 30 ноября.
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