У казанского Дворца земледельцев есть шанс появиться на новой тысячерублевой купюре
Центральный банк России представил объекты Приволжского федерального округа, которые могут быть изображены на новом дизайне тысячерублевой купюры. Среди них Дворец земледельцев, главный корпус Казанского федерального университета и центр семьи «Казан».
Дворец земледельцев получил наибольшее количество голосов — более 116 тыс., что сделало его лидером среди достопримечательностей Казани и поставило на второе место среди культурных объектов по всей России.
- Главный корпус КФУ занял второе место с 26 тыс. голосов, а центр семьи «Казан» — третье с 2 тыс. голосов.
В голосовании на данный момент скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» стал наиболее популярным культурным объектом с 125 тыс. голосов, также памятник Салавату Юлаеву получил более 103 тыс. голосов, заняв третье место.
Напомним, что голосование на выбор достопримечательности, которая войдет в дизайн будущей тысячерублевой купюры, заканчивается завтра, 12 декабря.
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