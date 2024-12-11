У казанского Дворца земледельцев есть шанс появиться на новой тысячерублевой купюре

Фото: Динар Фатыхов

Центральный банк России представил объекты Приволжского федерального округа, которые могут быть изображены на новом дизайне тысячерублевой купюры. Среди них Дворец земледельцев, главный корпус Казанского федерального университета и центр семьи «Казан».



Дворец земледельцев получил наибольшее количество голосов — более 116 тыс., что сделало его лидером среди достопримечательностей Казани и поставило на второе место среди культурных объектов по всей России.

Главный корпус КФУ занял второе место с 26 тыс. голосов, а центр семьи «Казан» — третье с 2 тыс. голосов.

В голосовании на данный момент скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» стал наиболее популярным культурным объектом с 125 тыс. голосов, также памятник Салавату Юлаеву получил более 103 тыс. голосов, заняв третье место.

Напомним, что голосование на выбор достопримечательности, которая войдет в дизайн будущей тысячерублевой купюры, заканчивается завтра, 12 декабря.

Анастасия Фартыгина