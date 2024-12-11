Добровольное медицинское страхование в Татарстане подорожает на 15%

В следующем году добровольное медицинское страхование (ДМС) в Татарстане подорожает в связи с инфляцией, заявил президент Союза страховщиков РТ Ринат Касимов

Фото: Руслан Ишмухаметов

В следующем году добровольное медицинское страхование (ДМС) в Татарстане подорожает в связи с инфляцией, сообщил «Реальному времени» президент Союза страховщиков РТ Ринат Касимов. По его словам, рост стоимости будет зависеть от того, какие риски покрывает страховка. Если исходить из набора, действовавшего в 2024 году, то надо ожидать увеличения стоимости полиса примерно на 15%.

— Возможно, какие-то организации пересмотрят свои бюджеты и вообще откажутся от ДМС в пользу увеличения заработной платы, но это маловероятно. Скорее всего, большая часть компаний предусмотрит в своих финансовых планах увеличение стоимости расходов на ДМС. Но велика вероятность того, что в целях экономии работодатели могут пересмотреть набор услуг, набор рисков, который предлагается по полису ДМС. Также в целях экономии часть компаний, возможно, пересмотрит перечень клиник, которые будут оказывать эти услуги, — сказал Касимов.

В то же время он подчеркнул, что подорожание медицинских услуг вряд ли отразится на объемах договоров ДМС в 2025 году:



— В любом случае рынок как-то адаптируется, подстроится под ситуацию. ДМС — один из немногих видов страхования, который очень сильно растет в последнее время.

Подробнее о том, чем обусловлен рост стоимости страховок, как увеличиваются объемы сборов страховщиков по ДМС и на чем могут сэкономить страхователи, — в материале «Реального времени».