Более половины россиян совершали безрассудные поступки в этом году

Фото: Максим Платонов

Признались в том, что совершали безрассудные поступки в этом году, 53% россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Чаще всего к таким поступкам респонденты относили спонтанные покупки — 44%. Второе место занимает смена работы (21%), а третье — ссоры с близкими (20%).

Еще 16% опрошенных рассказали, что брали необдуманные кредиты, 15% заявили, что конфликтовали с коллегами или руководством и путешествовали.

— Далее следуют: ремонт (8%), покупка обучающего курса (7%), переезд (5%), появление домашнего животного и покупка телефона (по 4%), — говорится в исследовании.

Замыкают список: развод (3%), изменение внешности, переход на фриланс и покупка автомобиля (по 2%), вступление в брак и открытие бизнеса (по 1%).



Елизавета Пуншева