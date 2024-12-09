Генпрокуратура России привлекла к ответственности за коррупцию 30 тыс. чиновников

Фото: Татьяна Демина

В 2024 году Генпрокуратура России привлекла к дисциплинарной ответственности почти 30 тыс. чиновников за нарушение антикоррупционных норм, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Из общего числа привлеченных, около 500 человек были уволены из-за утраты доверия.



— После вмешательства прокуратуры привлечены почти 30 тыс. лиц, нарушивших антикоррупционные требования. Около 500 из них уволены, — подчеркнул Краснов.

Он также сообщил, что взяточничество продолжает оставаться одной из главных проблем, составляя более половины всех зарегистрированных коррупционных преступлений. За первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано почти 19 тыс. случаев взяточничества, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, Краснов заявил, что в первом полугодии 2024 года более 200 компаний были исключены из участия в государственных закупках за попытки подкупа чиновников, и им были наложены штрафы на общую сумму 400 млн рублей.

В своем сообщении генпрокурор также указал на новые тенденции среди чиновников, пытающихся скрыть незаконные доходы через цифровые валюты.

Анастасия Фартыгина