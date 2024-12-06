Минстрой предлагает снизить нормативы стоимости квадратного метра жилья на 1,27%

Фото: Максим Платонов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило снизить норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2025 года на 1,27%, с 109 002 до 107 611 рублей. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эти нормативы используются для расчета социальных выплат по государственным жилищным программам и закупок жилья для переселения из аварийного и ветхого фонда.

Проект устанавливает дифференцированные нормативы по регионам. Наиболее высокие значения предлагаются для Чукотки (233 799 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (181 991 рубль), Приморского края (175 102 рубля), Москвы (174 203 рубля) и Санкт-Петербурга (165 315 рублей).

Самые низкие показатели планируются для Кабардино-Балкарии (45 621 рубль), Ингушетии (56 796 рублей) и Орловской области (67 121 рубль).

Рената Валеева