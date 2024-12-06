В Казани построят бизнес-центр возле ЦУМа на более 4,3 тыс. кв. м

В Казани московская компания начнет строительство бизнес-центра с подземной парковкой на улице Яхина, 4. Проект был согласован на межведомственной комиссии по застройке под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова летом 2022 года. Положительное заключение на проведение работ опубликовали на сайте комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Офисное здание займет более 4,3 тыс. кв. м и будет состоять из четырех этажей. Подземная парковка рассчитана на 123 машино-места и разместится напротив заброшенных Соболевских номеров. На данный момент на участке находится здание медицинского центра.

Кроме того, в рамках проекта планируется восстановление исторической Мокрой площади. Источники сообщают, что собственника удалось убедить в необходимости благоустройства этой площади, которая может занимать половину участка, выделенного для бизнес-центра.

Анастасия Фартыгина