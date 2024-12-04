Казанский мошенник, обманувший 11 предпринимателей на 16,3 млн рублей, получил условный срок

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 41-летнему жителю города, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Татарстана.

С января 2018 года по январь 2020 года мужчина под предлогом поставки спецтехники заключил договоры с 11 субъектами предпринимательской деятельности, но не выполнил свои обязательства, похитив 16,3 млн рублей.

Подсудимый признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшим. Учитывая позицию прокуратуры Вахитовского района, суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Рената Валеева