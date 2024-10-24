Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю. На борту корабля находится российский космонавт Александр Гребенкин. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
Отстыковка произошла в 00.05 мск. Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября.
Возвращение экипажа миссии Crew-8, состоящего из космонавта «Роскосмоса» и астронавтов НАСА, несколько раз откладывалось из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта 2024 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.