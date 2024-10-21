Цена фьючерса золота обновила исторический максимум в $2750 за тройскую унцию

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Стоимость золота поднялась выше $2750 за тройскую унцию, вновь побив исторический рекорд.

По состоянию на 14.10 мск цена декабрьских фьючерсов составила $2750,2 за унцию. К вечеру она немного снизилась — до $2736 за унцию, но рост с начала дня все равно составил 0,25%.

Эксперты связывают рост цены золота с неопределенностью исхода президентских выборов в США и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

С начала года стоимость драгметалла выросла более чем на 30%. Предыдущий рекорд был установлен совсем недавно — цена достигла $2710 за унцию.

Олег Исаков