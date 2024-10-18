Эксперты предположили одну из главных тем предстоящего саммита БРИКС

Фото: Мария Зверева

Создание платежной системы внутри стран БРИКС может стать приоритетной темой на предстоящем саммите в столице Татарстана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэня И.

Он отметил, что страны БРИКС активно обсуждают вопрос создания независимого механизма расчетов, который мог бы противостоять санкционному давлению.

— Чтобы справиться с финансовыми рисками и вызовами, создание новой платежной системы, вероятно, станет приоритетом повестки дня на саммите БРИКС в этом году, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в мае этого года digital-экономист «Реального времени» Равиль Ахтямов уже рассказывал о том, какие идеи и предложения могут появиться во время XVI саммита объединения.

Олег Исаков