«Читай-город» опубликовал рейтинг цен на книги Лермонтова

Средняя цена составляет 702 рубля, а диапазон цен варьируется от 219 рублей до 4999 рублей за подарочное издание от издательства «Никея»

Фото: Екатерина Петрова

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опубликовала данные о росте продаж произведений Михаила Юрьевича Лермонтова за последние месяцы. В преддверии 210-летнего юбилея классика спрос на его книги значительно увеличился. По итогам периода с января по сентябрь 2024 года, произведения Лермонтова покупали на 30% чаще по сравнению с предыдущим годом. Особенно выделяется рост популярности романа «Герой нашего времени», продажи которого увеличились на 16%.

Эксперты отмечают, что «Герой нашего времени» остается лидером среди произведений Лермонтова, составив 63% от всех покупок книг писателя в «Читай-городе». В сети представлено более 20 различных изданий этого романа, что позволяет читателям выбрать книги на любой вкус и бюджет. Средняя цена на роман составляет 702 рубля, а диапазон цен варьируется от 219 рублей (серия «Книги на все времена» в мягкой обложке) до 4 999 рублей за подарочное издание от издательства «Никея».

Топ-3 самых популярных изданий романа включают следующие книги:

издание серии «Эксклюзивная классика» в мягкой обложке за 299 рублей; книга серии «Всемирная литература» в твердом переплете за 309 рублей; издание с твердой обложкой из серии «Вечные истории. Young adult» от издательства МИФ за 629 рублей.

Эксперты подчеркивают, что роман «Герой нашего времени» сохраняет свою актуальность и популярность среди разных возрастных групп. Кроме того, в 2024 году в издательстве АСТ вышла графическая адаптация романа, что также способствовало его новому восприятию.

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Екатерина Петрова