«Золотая осень 2024» принесла богатый урожай наград АО «Эссен продакшн АГ»

Победили в своих номинациях как хиты кондитерской фабрики ESSEN, так и полюбившаяся россиянам классика бренда «Махеевъ»

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

На конкурсе товаров, участвовавших в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2024», продукция АО «Эссен Продакшн АГ» собрала внушительный урожай наград. Победили в своих номинациях как хиты кондитерской фабрики ESSEN, так и полюбившаяся россиянам классика бренда «Махеевъ».



Серебряной медалью были отмечены вафельные конфеты с карамелью и кокосом «КАК ТАК?». Золотые награды получили шесть продуктов: новая конфета из линейки «ДаЁжъ!» с карамелью, изюмом, арахисом и криспи, молочный шоколад «CHO KО-TE» с молочной начинкой; продукция ТМ «Махеевъ» — джем «Клубничный», майонез «Провансаль», горчица «Русская» и кетчуп «Томатный».

Кондитерская и соусная продукция АО «Эссен Продакшн АГ» была представлена на выставке на стенде Татарстана. Вместе с закамским гигантом республику представляли и другие крупные предприятия: ООО «Вамин Татарстан», «Птицефабрика Яратель», ООО «Икорный дом Дары Волги», «ТД Эмиз» и другие. За время работы выставки стенд республики увидело множество посетителей, включая и официальных лиц. Например, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут ознакомилась с агропромышленным потенциалом Татарстана.

Директор по коммуникациям АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина. предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Директор по коммуникациям АО «Эссен Продакшн АГ» Аделя Абдуллина комментирует успех:

— Мы регулярно участвуем в крупных выставках федерального и международного масштаба. Для нас это очень важно: мы «сверяем часы» с коллегами, отслеживаем тренды и следим за технологиями, находимся в авангарде развития пищевой промышленности. Поэтому и на конкурсы всегда свою продукцию заявляем: для качественного развития нужно понимать, какое место мы занимаем на рынке — по сравнению с коллегами. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2024» показала нашу высокую конкурентоспособность и подтвердила: наши продукты по-прежнему остаются в числе лидеров на российском рынке. Шесть золотых наград и одна серебряная — такие успехи говорят сами за себя!

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