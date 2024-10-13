В Казани разрыв между желаемой и реальной зарплатами в сфере науки достиг 25%

Фото: Динар Фатыхов

Разрыв между желаемой и реальной зарплатами в сфере науки и образования в Казани достиг 25%, проанализировало «Реальное время» данные сайта hh.ru.

Средняя ожидаемая зарплата в столице республики в этой сфере составляет 60 тыс. рублей, в то время как работодатели предлагают в среднем 47,6 тыс. рублей. Ситуация по стране не лучше: ожидаемая выплата — 70 тыс. рублей, а предлагаемая — около 50 тыс. рублей.

Это несмотря на то, что на рынке труда в этой области наблюдается умеренная конкуренция, то есть соотношение резюме и вакансий находится на уровне, способствующем здоровому взаимодействию работодателей и соискателей.

Количество вакансий в данной профобласти в целом увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост в сфере образования для подростков до 14 лет — количество вакансий увеличилось на 127%. Количество резюме также выросло — на 19% по сравнению с прошлым годом.

Дарья Пузикова